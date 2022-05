**Ucraina: Letta, 'negoziato? non può che partire da accordi di Minsk'** (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "L'oggetto del negoziato non può che essere gli accordi di Minsk, quegli accordi la cui mancata implementazione è stata motivo di tensioni e che toccano i punti nevralgici della vicenda, quindi un accordo non può che partire da qui". Così Enrico Letta a Piazza Pulita su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "L'oggetto delnon può che essere glidi, queglila cui mancata implementazione è stata motivo di tensioni e che toccano i punti nevralgici della vicenda, quindi un accordo non può cheda qui". Così Enricoa Piazza Pulita su La7.

