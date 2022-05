Ucraina: Letta, 'governo non ha mandato? C'è stato voto in Parlamento' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Francamente non lo so e non lo deve chiedere a me". Enrico Letta risponde così a Piazza Pulita a chi gli chiede delle parole di Giuseppe Conte sul fatto che il governo non avrebbe un mandato politico sulla guerra in Ucraina e quindi come e se dovrebbe ottenerlo. "Noi pensiamo che ci sia stato un voto in Parlamento all'inizio di un percorso chiaro e netto che ha trovato un consenso largo. Poi se c'è bisogno di aggiornare si aggiorna, se deve esserci un voto si voti, noi non abbiamo nessuna paura". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Francamente non lo so e non lo deve chiedere a me". Enricorisponde così a Piazza Pulita a chi gli chiede delle parole di Giuseppe Conte sul fatto che ilnon avrebbe unpolitico sulla guerra ine quindi come e se dovrebbe ottenerlo. "Noi pensiamo che ci siauninall'inizio di un percorso chiaro e netto che ha trovato un consenso largo. Poi se c'è bisogno di aggiornare si aggiorna, se deve esserci unsi voti, noi non abbiamo nessuna paura".

