Ucraina: l’attacco di 18 nuovi missili russi a Zaporizhzhia (Di giovedì 12 maggio 2022) Secondo quanto riporta il Kyiv Indipendentistica, l’esercito russo ha lanciato 18 missili contro Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale. Il governatore dell’Oblast di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh ha fatto sapere tramite canale Telegram che i missili sono stati lanciati contro aree residenziali della città. Riguardo i feriti la comunicazione arriva direttamente dal sindaco Komyshuvakha Yuri Karapetyan, il quale ha annuncia un morto, tre feriti e circa 60 case danneggiate. Gli attacchi delle ultime ore L’esercito ucraino, prima dell’ultimo colpo missilistico, aveva fatto saltare con diversi esplosivi due ponti sul fiume Siversky Donets al fine di frenare l’avanzata delle forze russe nel Lugansk. A riferirlo è lo stesso Ministro della Difesa, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Secondo quanto riporta il Kyiv Indipendentistica, l’esercito russo ha lanciato 18contro Komyshuvakha, nella regione di, nell’sud-orientale. Il governatore dell’Oblast diOleksandr Starukh ha fatto sapere tramite canale Telegram che isono stati lanciati contro aree residenziali della città. Riguardo i feriti la comunicazione arriva direttamente dal sindaco Komyshuvakha Yuri Karapetyan, il quale ha annuncia un morto, tre feriti e circa 60 case danneggiate. Gli attacchi delle ultime ore L’esercito ucraino, prima dell’ultimo colpostico, aveva fatto saltare con diversi esplosivi due ponti sul fiume Siversky Donets al fine di frenare l’avanzata delle forze russe nel Lugansk. A riferirlo è lo stesso Ministro della Difesa, ...

