Ucraina, Draghi lascia gli Usa: "C'è bisogno di piano Marshall" (Di giovedì 12 maggio 2022) "L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione". Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "L'hadi unper la ricostruzione". Così il premier Marioin un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished ...

Advertising

riotta : Il premier #Draghi dal presidente @joebiden taglia corto con quelli che svendono pezzi di #Ucraina ai saldi 'La pac… - La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - Palazzo_Chigi : Draghi a Washington: Occorre cominciare a chiedersi come si costruisce la #pace. Il percorso negoziale è molto diff… - zhivaz1957 : RT @marioadinolfi: Il Congresso Usa stanotte ha stanziato 40 miliardi di dollari di “aiuti” all’Ucraina. Di questi 40, 33 sono per armament… - arquer12 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone e @galietti82. Guerra in Ucraina, vertice Biden-Draghi, ancora Covid. Segnalaz… -