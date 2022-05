Ucraina: Descalzi, 'a lavoro per indipendenza gas russo, senso urgenza senza precedenti' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Washington è un altra tappa nel percorso che il primo ministro Draghi ha intrapreso per accompagnare l'Italia, e l'Europa, nel percorso di riduzione della dipendenza dalle forniture russe. Insieme ai miei colleghi Eni, sono orgoglioso di contribuire a questo percorso. Le immagini strazianti che abbiamo visto dopo l'invasione russa dell'Ucraina hanno dato a tutti noi un senso di urgenza senza precedenti". Così il numero uno dell'Eni Claudio Descalzi, ricevendo il premio dell'Atlantic Council a Washington. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Washington è un altra tappa nel percorso che il primo ministro Draghi ha intrapreso per accompagnare l'Italia, e l'Europa, nel percorso di riduzione della dipendenza dalle forniture russe. Insieme ai miei colleghi Eni, sono orgoglioso di contribuire a questo percorso. Le immagini strazianti che abbiamo visto dopo l'invasione russa dell'hanno dato a tutti noi undi". Così il numero uno dell'Eni Claudio, ricevendo il premio dell'Atlantic Council a Washington.

