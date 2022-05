Ucraina, cosa sta succedendo? Le novità del 78° giorno di guerra (Di giovedì 12 maggio 2022) Politicamente la guerra ucraino-russa ha sin da subito avuto ripercussioni mondiali, e ha visto immediatamente lo schieramento delle nazioni unite a favore del popolo ucraino. Non a caso, a Washington, si è svolto in tarda nottata italiana l’Atlantic Council. Durante l’evento politico americano, il premier Mario Draghi è stato premiato per la sua leadership politica insieme al ceo di Eni Claudio Descalzi per la sua leadership imprenditoriale. Il premier ha avuto modo di esprimersi durante l’evento, richiedendo a gran voce “un piano Marshall per la ricostruzione” per l’Ucraina. Diversi applausi anche per Zelensky, intervenuto durante l’Atlantic Council grazie ad un videomessaggio registrato. Bombardamenti continui in Ucraina e primi processi Tornando in Ucraina, la guerra continua senza ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) Politicamente laucraino-russa ha sin da subito avuto ripercussioni mondiali, e ha visto immediatamente lo schieramento delle nazioni unite a favore del popolo ucraino. Non a caso, a Washington, si è svolto in tarda nottata italiana l’Atlantic Council. Durante l’evento politico americano, il premier Mario Draghi è stato premiato per la sua leadership politica insieme al ceo di Eni Claudio Descalzi per la sua leadership imprenditoriale. Il premier ha avuto modo di esprimersi durante l’evento, richiedendo a gran voce “un piano Marshall per la ricostruzione” per l’. Diversi applausi anche per Zelensky, intervenuto durante l’Atlantic Council grazie ad un videomessaggio registrato. Bombardamenti continui ine primi processi Tornando in, lacontinua senza ...

Advertising

NicolaPorro : ?? In tempo di guerra, scatta la “censura”. Ecco cosa sta succedendo in #Ucraina ?? - GiovaQuez : Orsini: 'L'invio di armi è stata una catastrofe, Putin sta sventrando il paese. Gli italiani dicono, 'noi come Orsi… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le parole del premier Mario #Draghi sulla #guerra in #Ucraina dopo l'incontro… - PdFSardegna : RT @marioadinolfi: La dichiarazione di Draghi secondo cui “la Russia non è più Golia, non è un soggetto invincibile”, arrivata dopo i collo… - salfasanop : RT @alex_orrico: Non mi é chiara una cosa. Forza Nuova, dichiaratamente fascista e nazista, é dalla parte di #Putin che però dice di combat… -