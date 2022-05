Ucraina | Conte | ' un voto in Parlamento sarebbe elemento chiarificazione'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Un passaggio con un, con un atto di indirizzo inè undianche per le forze politiche". Così Giuseppea Piazza Pulita in onda stasera su La7. E parlando delle prospettive future, osserva il leader M5S, "queste prospettive vanno aggiornate continuamente, dopo due mesi gli scenari stanno cambiando. Voi stessi giornalisti dire che le ultime dichiarazioni di Draghi sono diverse da quella passate... Ecco tutto questo va chiarito in. Vogliamo ascoltare e dire la nostra".

e Di Maio non dicono le stesse cose sulla guerra in. Forse il partito che esprime il ministro degli Esteri dovrebbe fare un po' di chiarezza". Deve essere sempre un nome di maggioranza ......che più in questo periodo si stanno dichiarando contrari ad ulteriori aiuti militari all': '... per essere chiari Giuseppee Matteo Salvini, oggi avrebbero sostenuto il contrario. Ci vuole ...Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7. E parlando delle prospettive future, osserva il leader M5S, “queste prospettive vanno aggiornate continuamente, dopo due mesi gli scenari ...Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7. “Dopo terzo invio, io credo che l’Italia abbia dato il suo contributo. L’Italia ha già dato e ora deve essere in prima linea per la pace”.