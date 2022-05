Ucraina | Conte | ' non può andare avanti da sé | decidendo di volta in volta che fare' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il M5S non fissa bandierine. Noi facciamo un discorso chiaro. Il tema è che stiamo vivendo uno scenario di emergenza assolutamente imprevisto: questo governo per l'emergenza pandemica e il Pnrr. Ha avuto un mandato anche da noi su queste cose. Affrontare una guerra in Ucraina non era nell'ordine delle cose". Così Giuseppea Piazza Pulita in onda stasera su La7. "Ora noi non possiamo pensare che il governo vadada sè,diincosae come posizionarsi, perchè non ha il mandato politico".