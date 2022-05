Ucraina, Conte “Ancora armi? Già dato, serve una riflessione” (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte alle armi io vi dico subito qual è la sensibilità del M5S. Vogliamo anche ascoltare e dire la nostra. Carri armati no, armi più pesanti no. Non ci sono e non ne dobbiamo mandare”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Piazzapulita in onda questa sera su La7.“C'è un terzo decreto in atto? Dopo un terzo decreto con cui abbiamo mandato per tre volte le armi, vogliamo fare una riflessione? Indipendentemente che siano intaccate o meno le riserve strategiche per quanto riguarda gli armamenti italiani, io credo che a un certo punto dopo un terzo invio, dobbiamo fare, lo preannuncio, in Parlamento una riflessione – ha sottolineato Conte -. Credo che il decreto in queste ore vada in pubblicazione. Fermo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte alleio vi dico subito qual è la sensibilità del M5S. Vogliamo anche ascoltare e dire la nostra. Carri armati no,più pesanti no. Non ci sono e non ne dobbiamo mandare”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, a Piazzapulita in onda questa sera su La7.“C'è un terzo decreto in atto? Dopo un terzo decreto con cui abbiamo manper tre volte le, vogliamo fare una? Indipendentemente che siano intaccate o meno le ristrategiche per quanto riguarda gli armamenti italiani, io credo che a un certo punto dopo un terzo invio, dobbiamo fare, lo preannuncio, in Parlamento una– ha sottolineato-. Credo che il decreto in queste ore vada in pubblicazione. Fermo ...

Advertising

repubblica : M5S, da Conte nuova sfida a Draghi: 'Scenario di guerra nuovo, il governo non ha mandato politico. Altre armi all'U… - Agenzia_Ansa : Dl Ucraina bis: Senato conferma fiducia con 178. Draghi aggiorna ministri su missione Usa. Conte, basta armi #ANSA - Agenzia_Italia : L'ex premier Conte non cede neanche sulla necessità che ci sia un voto delle Camere sul posizionamento dell'Italia - La7tv : #ottoemezzo Lina Palmerini sui problemi della maggioranza di #governo? '#Draghi su un crinale? Ci vedo più #Conte.… - ClaudioMori7 : RT @ottogattotto: #Conte vs #Draghi: 'Scenario di guerra nuovo, il governo non ha mandato politico. Altre armi all'Ucraina? Abbiamo già dat… -