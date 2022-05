Ucraina: biscotti colori Kiev a cena gala Atlantic Council, patron 'cafè Milano' al tavolo di Draghi (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - biscotti gialli e blu, i colori della bandiera Ucraina, serviti ai tavoli dell'elegantissima serata di gala all'Atlantic Council di Washington, dove sono stati premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni, Claudio De Scalzi. Una serata dove con forza si è fatto spazio il tema della guerra in Ucraina, complice il toccante videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky, accolto da una standing ovation e un applauso lunghissimo del parterre selezionatissimo per la serata. Una curiosità: al tavolo del premier -che ha da poco lasciato la sala dell'Anthem diretto a Roma- figurava tra i commensali Franco Nuschese, una celebrità a Washington con il suo 'cafè ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) -gialli e blu, idella bandiera, serviti ai tavoli dell'elegantissima serata diall'di Washington, dove sono stati premiati, tra gli altri, il premier Marioe il numero uno di Eni, Claudio De Scalzi. Una serata dove con forza si è fatto spazio il tema della guerra in, complice il toccante videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky, accolto da una standing ovation e un applauso lunghissimo del parterre selezionatissimo per la serata. Una curiosità: aldel premier -che ha da poco lasciato la sala dell'Anthem diretto a Roma- figurava tra i commensali Franco Nuschese, una celebrità a Washington con il suo '...

