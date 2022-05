Ucraina, Biden: «L’esercito russo? Sopravvalutato». La Banca centrale di Mosca: economia a rischio – Il live blog (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel 78esimo giorno della guerra in Ucraina Kiev ha fatto sapere di aver respinto indietro le forze di Mosca in un contrattacco che potrebbe cambiare le sorti del conflitto, mentre è arrivato lo stop a un terzo del gas russo in transito nel Donbass. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato di aver riconquistato Pytomnyk, un villaggio sull’autostrada principale a nord di Kharkiv. Intanto a Mariupol l’acciaieria Azovstal continua a essere bombardata. L’Ucraina ha offerto uno scambio con prigionieri russi a Mosca mentre la regione di Cherson prepara un referendum per chiedere l’annessione alla Russia. La NATO si aspetta invece che Finlandia e Svezia facciano richiesta per aderire all’alleanza e concederanno rapidamente l’adesione, secondo quanto hanno detto alla Reuters diplomatici e ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel 78esimo giorno della guerra inKiev ha fatto sapere di aver respinto indietro le forze diin un contrattacco che potrebbe cambiare le sorti del conflitto, mentre è arrivato lo stop a un terzo del gasin transito nel Donbass. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato di aver riconquistato Pytomnyk, un villaggio sull’autostrada principale a nord di Kharkiv. Intanto a Mariupol l’acciaieria Azovstal continua a essere bombardata. L’ha offerto uno scambio con prigionieri russi amentre la regione di Cherson prepara un referendum per chiedere l’annessione alla Russia. La NATO si aspetta invece che Finlandia e Svezia facciano richiesta per aderire all’alleanza e concederanno rapidamente l’adesione, secondo quanto hanno detto alla Reuters diplomatici e ...

