Ucraina | Benaglia Fim | ' acciaierie italiane strette fra costi e ricerca materie prime'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - "Come Fim stiamo seguendo attentamente le conseguenze sulla filiera italiana legate all'arresto della seconda più grande acciaieria d'Europa", quella di Mariupol, conseguenze che toccano in particolare "lefriulane e venete che avevano inun rifornimento diretto molto affidabile". Lo sottolinea all'Adnkronos Roberto, segretario generale di Fim Cisl ricordando come il settore "ha avuto più rischi da gestire: da una parte ladi mercati alternativi, dall'altra un forte aumento dei prezzi". Sul primo fronte, spiega, "al momento non ci sono gravi carenze di approvvigionamento: anche se c'è voluto un po' di tempo per trovare soluzioni alternative lesi sono organizzate, anche per il rottame, che è un'altra ...

