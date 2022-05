Uccide moglie e figlia, il legale delle vittime: 'Non sono omicidi d'impeto'. Il giallo dei debiti pericolosi (Di giovedì 12 maggio 2022) Non sarebbe stato uno scatto d'impeto quello per cui il geometra Alessandro Maja ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, la figlia Giulia e ridotto in fin di vita il figlio Nicolò. A gettar luce sulle ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Non sarebbe stato uno scatto d'quello per cui il geometra Alessandro Maja ha ucciso laStefania Pivetta, laGiulia e ridotto in fin di vita il figlio Nicolò. A gettar luce sulle ...

Advertising

infoitinterno : Samarate, uccide la moglie e la figlia 16enne, i vicini di casa: 'Una brava famiglia, siamo increduli' - Federic36815932 : @Val_Ozne Perché si spendono a spiegare con minuziosa dovizia quando un padre uccide la moglie e i figli, tenta di… - hailcourtesan : #putin, il vicino, sfonda il muro camera da letto, picchia il padrone di casa, ne uccide il figlio, stupra la mogli… - IngrossoMassimo : @EugenioCardi Se ho capito bene, nel 1999 uccise la moglie e adesso, in libertà (buona condotta?), uccide la conviv… - da_neer : @tessherondale91 *lo guarda male* tu non ti muovi, hai un figlio in arrivo e se ti succede qualcosa tua moglie mi u… -