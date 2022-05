Twitter si prepara all’arrivo di Musk, assunzioni congelate e «taglio al personale». Due manager si licenziano (Di giovedì 12 maggio 2022) I vertici di Twitter hanno avviato una fase di taglio dei costi, soprattutto legati al personale, in vista della conclusione dell’acquisizione da parte di Elon Musk. Secondo l’agenzia Bloomberg, in una comunicazione interna, l’Ad Parag Agrawal ha annunciato un freno temporaneo alle nuove assunzioni, oltre che una riduzione delle risorse destinate alla forza lavoro: «ma continueremo a effettuare modifiche all’organizzazione – ha assicurato il manager – per migliorare le efficienze dove necessario». Agrawal ha già annunciato che i prossimi non saranno mesi facili, a partire dall’assemblea degli azionisti: molti potrebbero votare contro il suo compenso da 30,4 milioni di dollari. L’attuale a.d di Twitter sembrerebbe intenzionato a lasciare Twitter una ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) I vertici dihanno avviato una fase didei costi, soprattutto legati al, in vista della conclusione dell’acquisizione da parte di Elon. Secondo l’agenzia Bloomberg, in una comunicazione interna, l’Ad Parag Agrawal ha annunciato un freno temporaneo alle nuove, oltre che una riduzione delle risorse destinate alla forza lavoro: «ma continueremo a effettuare modifiche all’organizzazione – ha assicurato il– per migliorare le efficienze dove necessario». Agrawal ha già annunciato che i prossimi non saranno mesi facili, a partire dall’assemblea degli azionisti: molti potrebbero votare contro il suo compenso da 30,4 milioni di dollari. L’attuale a.d disembrerebbe intenzionato a lasciareuna ...

