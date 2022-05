Tuttopizza | dal 23 al 25 maggio a Napoli la fiera internazionale

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 maggio 2022) Torna in presenza a, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia,, ladedicata al mondo professionale e imprenditoriale che ruota intorno a questo settore. Dal 23 al 25, nei padiglioni centrali della Mostra d’Oltremare (con ingresso da viale Kennedy il percorso iniziera’ dal padiglione 6 per proseguire nel 5 e terminare nel 4) torneranno a incontrarsi produttori delle materie prime indispensabili per la creazione della pizza e imprenditori del mondo Horeca, quindi titolari di alberghi, ristoranti, catering. Ideato da Sergio Miccu’, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e da Raffaele Biglietto di TicketLab e organizzato dalla Squisito Eventi, il B2B e’ giunto alla quinta edizione. Dopo l’edizione necessariamente online, ...