Tutte le bestialità del grillino Ferrara | il Petrocelli che non ce l’ha fatta

(Di giovedì 12 maggio 2022) “Nel rispetto dei valori del M5s che non brama a poltrone e per il bene della mia forza politica, data la macchina del fango che si è messa in moto nei miei confronti, scelgo di non candidarmi a presidente della commissione Affari esteri del Senato”. Così, in serata, il senatoreGianlucaha fatto un passo indietro, costretto a rinunciare alla successione del compagno Petrov. Per fare decadere ilfiloputiniano Vitodalla presidenza della Commissione esteri, erano state necessarie le dimissioni in massa dei membri per far sciogliere l’intera commissione. Sarebbe stato quindi surreale per il Parlamento fare una forzatura istituzionale del genere per togliere une metterne un altro. Il sostituto indicato originariamente dal M5s è infatti il vicepresidente del ...