Turni e paghe insostenibili. Ora spariscono anche i medici. Il carico di lavoro negli ospedali è diventato pazzesco. Dopo l’emergenza riecco tutte le vecchie criticità (Di giovedì 12 maggio 2022) La scorsa settimana il Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli scoppiava di pazienti in attesa di ricovero. La situazione è talmente incandescente che 25 medici hanno firmato un preavviso di dimissioni per “l’impossibile carico di lavoro” mentre i concorsi vanno deserti. Non va meglio al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna dove la scorsa settimana i pazienti sono stati dirottati fuori provincia per mancanza di medici disponibili. anche a Roma il Pronto soccorso del San Camillo è preso d’assalto mentre in Sardegna e Piemonte si è dovuto cercare medici tra le cooperative. I medici non bastano più. Il carico di lavoro negli ospedali è diventato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) La scorsa settimana il Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli scoppiava di pazienti in attesa di ricovero. La situazione è talmente incandescente che 25hanno firmato un preavviso di dimissioni per “l’impossibiledi” mentre i concorsi vanno deserti. Non va meglio al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna dove la scorsa settimana i pazienti sono stati dirottati fuori provincia per mancanza didisponibili.a Roma il Pronto soccorso del San Camillo è preso d’assalto mentre in Sardegna e Piemonte si è dovuto cercaretra le cooperative. Inon bastano più. Ildi...

claudeger55 : @kapav65 Non è colpa dei medici. I medici sono già di fatto precettati, come gli infermieri, ma non possono certo f… - foschi40 : @Novaxdimrd @stellina_66 @repubblica Ma che vuol dire ? Quindi senza globalizzazione c’erano turni di riposo e pagh… - adry_somma : @GeMa7799 Diciamo la verità hanno preso gli ucraini perché paghe da fame con ore infinite, sfruttamento? Perché se… - MariaT94 : Pronti all'#Eurovision? E ai lavoratori pagati 5 euro all'ora x 16 ore di lavoro? Volontari che non beneficiano nem… -