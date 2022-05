Trovato un uomo senza vita nel parcheggio dell’ospedale di Palestrina: ipotesi suicidio (Di giovedì 12 maggio 2022) Era appoggiato a una sedia di spalle all’ospedale di Palestrina con accanto una pistola. Non si stava riposando, non era semplicemente seduto, l’uomo aveva smesso di vivere pochi istanti prima. Questo è ciò che i passanti hanno visto nel parcheggio di via Pedemontana dell’ospedale. Una scena surreale, sconvolgente, che ha dietro una storia drammatica. La scena drammatica Secondo la prima ricostruzione dei fatti, si pensa all’ipotesi di un suicidio. Avrebbe organizzato tutto nei minimi dettagli. Una sedia e una pistola. Queste le uniche cose che ha visto prima di morire. Arrivato nel parcheggio dell’ospedale di Palestrina con la sua macchina rossa, si sarebbe fermato in un punto preciso, avrebbe posizionato la sua sedia accanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Era appoggiato a una sedia di spalle all’ospedale dicon accanto una pistola. Non si stava riposando, non era semplicemente seduto, l’aveva smesso di vivere pochi istanti prima. Questo è ciò che i passanti hanno visto neldi via Pedemontana. Una scena surreale, sconvolgente, che ha dietro una storia drammatica. La scena drammatica Secondo la prima ricostruzione dei fatti, si pensa all’di un. Avrebbe organizzato tutto nei minimi dettagli. Una sedia e una pistola. Queste le uniche cose che ha visto prima di morire. Arrivato neldicon la sua macchina rossa, si sarebbe fermato in un punto preciso, avrebbe posizionato la sua sedia accanto ...

