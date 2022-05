Tre giorni di congedo per i dolori mestruali | ecco la proposta della Spagna

(Di giovedì 12 maggio 2022) Usufruire di unmestruale per alleviare le sofferenze di tutte le donne che ogni mese si trovano a fare i conti con un ciclo particolarmente doloroso. Ilè pari a 3di permesso al mese e potrebbe davvero essere per molto donne un aiuto prezioso. Leggi anche: Vulvodinia, arriva ladi legge: presente Damiano dei Maneskin per sostenere Giorgiamestruale: il provvedimentoUn provvedimento alquanto moderno e per certi versi rivoluzionario quello che sta per essere approvato in. Ladelmestruale fa parte di una riforma più ampia che nella penisola iberica non manca nel far parlare di sé. Il provvedimento fa seguito alle promesse di Angela ...

Advertising

CremoniniCesare : Casa. Tre giorni e iniziano le prove del tour. #CremoniniSTADI2022. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Si sposano nell'acciaieria Azovstal, lui muore durante l'assalto russo dopo tre giorni dalle nozze. La mo… - Inter : ? | GOLEADOR Mancano solo due giorni alla finale di #CoppaItaliaFrecciarossa, sapete dirci chi sono i tre miglior… - FrancescaDipa34 : Hope indossa da tre giorni quel orribile pigiama. #Twittamibeautiful - oathkeepergirl : Ora tre giorni per dare la notizia #twittamibeautiful -

Vanity Fair Italia

Attualmente ci sonosistemi di invecchiamento in Corea del Sud e il nuovo presidente sudcoreano ...- come quello che usiamo in Italia - in cui il primo anno viene compiuto dopo 365dalla ...... però, bisognerà per forza di cose restare in sospeso almeno per altri quattro. Foto ... Nessuna vittoria in otto scontri diretti con Inter, Milan e Napoli, le primedella classifica. Nessuna ... Il festival del verde a Roma: tornano i tre giorni dedicati alla natura Il premier sarà in aula il 19 maggio per un'informativa sulla guerra ma lo showdown vero ci sarà solo la settimana successiva. M5s insiste con la strategia ...Nuovo studio del gruppo di ricerca guidato da Antonella De Matteis. La notizia è già stata pubblicata su Nature e offre la possibilità di avere un nuovo bersaglio per i farmaci ...