Transizione ecologica - Stop alle endotermiche nel 2035, primo sì alla proposta della Commissione europea (Di giovedì 12 maggio 2022) Arriva il primo via libera alla proposta formulata dalla Commissione europea per bandire la vendita di auto a combustione interna nel 2035. La Commissione Ambiente del Parlamento europeo, infatti, ha approvato il pacchetto presentato da Bruxelles per rivedere gli standard sulle emissioni di anidride carbonica dei veicoli di nuova immatricolazione. La composizione del voto, però, dimostra ancora una volta come l'iter di approvazione dell'intero pacchetto di proposte stia andando incontro a un percorso denso di ostacoli: a fronte di 46 voti favorevoli, ci sono stati 40 contrari e due astensioni. Iter complesso. Ora, il testo sarà posto al vaglio dell'assemblea plenaria dello stesso Parlamento, che sarà chiamata a votare sulla proposta ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 12 maggio 2022) Arriva ilvia liberaformulata dper bandire la vendita di auto a combustione interna nel. LaAmbiente del Parlamento europeo, infatti, ha approvato il pacchetto presentato da Bruxelles per rivedere gli standard sulle emissioni di anidride carbonica dei veicoli di nuova immatricolazione. La composizione del voto, però, dimostra ancora una volta come l'iter di approvazione dell'intero pacchetto di proposte stia andando incontro a un percorso denso di ostacoli: a fronte di 46 voti favorevoli, ci sono stati 40 contrari e due astensioni. Iter complesso. Ora, il testo sarà posto al vaglio dell'assemblea plenaria dello stesso Parlamento, che sarà chiamata a votare sulla...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi a Washington: Ogni iniziativa sul fronte del #gas non deve andare a detrimento degli investimenti sulle… - francesca_flati : Condivido in toto le parole di @GiuseppeConteIT su inceneritore a Roma e la scelta di non votare il decreto. Ci o… - fattoquotidiano : Conte: “Sosteniamo il governo per fare transizione ecologica, no a inceneritori” - quattroruote : Transizione ecologica, stop alle #auto endotermiche nel 2035: la commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha app… - ClaudiaFucci82 : @utentesegreto21 La transizione ecologica che ci consente di essere energicamente indipendenti. ????? -

Waterfront di Genova, il ministero ferma il canale: "Servono altre carte sui rischi ambientali" Genova - La costruzione del canale del Waterfront, il corso d'acqua che collegherà la Fiera al Porto antico, è ferma. L'ha bloccata il ministero della Transizione ecologica con un decreto, di due giorni fa, che chiede al Comune, responsabile del progetto, un'integrazione di documenti. Sono documenti non di poco conto e hanno a che fare con il ... Cosa prevede la nuova legge Salvamare Viene demandata ad un apposito decreto ministeriale - emanato dal ministro delle Politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il ministro della Transizione ecologica - l'individuazione ... InsideEVs Italia Come le dipendenze energetiche rendono il paese meno libero 8 minuti per la letturaL’intervento militare russo in Ucraina ha generato una crisi umanitaria ed energetica senza precedenti. Da un punto di vista di approvvigionamento ha rivelato in Italia un’ipocr ... Trinitapoli: Alla Don Milani L’Albero Di Falcone Simbolo Della Legalita’ il Progetto Nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica. L’offerta di specie vegetali autoctone da consegnare agli studenti si è arricchita di un albero ... Genova - La costruzione del canale del Waterfront, il corso d'acqua che collegherà la Fiera al Porto antico, è ferma. L'ha bloccata il ministero dellacon un decreto, di due giorni fa, che chiede al Comune, responsabile del progetto, un'integrazione di documenti. Sono documenti non di poco conto e hanno a che fare con il ...Viene demandata ad un apposito decreto ministeriale - emanato dal ministro delle Politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il ministro della- l'individuazione ... La transizione ecologica (fatta bene) può aiutare anche l'economia 8 minuti per la letturaL’intervento militare russo in Ucraina ha generato una crisi umanitaria ed energetica senza precedenti. Da un punto di vista di approvvigionamento ha rivelato in Italia un’ipocr ...il Progetto Nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica. L’offerta di specie vegetali autoctone da consegnare agli studenti si è arricchita di un albero ...