Traffico Roma del 12-05-2022 ore 17:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso il Traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata interna tra classi e Salaria qui anche per Inci e poi proseguendo tra la Bufalotta e la Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana code a tratti in uscita da Roma sulla Flaminia da Corso di Francia raccordo anulare file per incidente sulla Salaria altezza tangenziale est nelle due direzioni cose poi sulla tangenziale est tra Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni in direzione stadio dalla Tiburtina alla Salaria disagi sulla Pontina per i lavori code 2 km tra Castel Romano e Tor de’ Cenci In entrambe le direzioni sulla linea B della metro questa sera chiusura anticipata tra Castro Pretorio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata interna tra classi e Salaria qui anche per Inci e poi proseguendo tra la Bufalotta e la Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana code a tratti in uscita dasulla Flaminia da Corso di Francia raccordo anulare file per incidente sulla Salaria altezza tangenziale est nelle due direzioni cose poi sulla tangenziale est tra Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni in direzione stadio dalla Tiburtina alla Salaria disagi sulla Pontina per i lavori code 2 km tra Castelno e Tor de’ Cenci In entrambe le direzioni sulla linea B della metro questa sera chiusura anticipata tra Castro Pretorio ...

