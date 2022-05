Tottenham: nuovo nome per il centrocampo (Di giovedì 12 maggio 2022) Idrissa Gueye, centrocampista del PSG, è diventato il nuovo obiettivo di mercato del Tottenham di Antonio Conte. Il senegalese, arrivato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Idrissa Gueye, centrocampista del PSG, è diventato ilobiettivo di mercato deldi Antonio Conte. Il senegalese, arrivato...

Advertising

sportli26181512 : Tottenham: nuovo nome per il centrocampo: Idrissa Gueye, centrocampista del PSG, è diventato il nuovo obiettivo di… - sportli26181512 : L'Atletico Madrid e un nuovo affare in Premier: spunta il nome del terzino: Dopo aver preso Trippier dal Tottenham,… - infoitsport : Calciomercato Tottenham, Barak nome nuovo per il centrocampo - CalcioPillole : #Conte pronto a fare la spesa in Serie A: #Tottenham su #Barak: occhio però alla concorrenza italiana. -