Torrimpietra si tinge de “I colori del cuore” | il libro di Rosario Stabile

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 maggio 2022) Fiumicino – Sarà una domenica pomeriggio da non perdere quella del 15 maggio presso lo spazio artistico “Tracce d’Arte” a. Alle ore 18, in via Ottavio Petrucci 12, per la rassegna “Il Maggio dei libri” sarà possibile dialogare con, l’autore de “Idel”.è alla sua quarta fatica letteraria: ha esordito infatti nel 2006 con il romanzo breve “La rosa rossa”, mentre nel 2010 ha pubblicato la sua autobiografia “Un giglio fragile”, seguita nel 2016 dalla raccolta “La rondine innamorata e altri racconti”. Ora con “Idel” l’autore, che è affetto dalla distrofia di Duchenne ed è costretto sulla sedia a rotelle dall’età di otto anni, racconta la storia di Matteo, un ragazzo che vive con spensieratezza ...