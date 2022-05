Torino-Ravenna stasera in tv: orario e diretta streaming gara-3 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 (Di giovedì 12 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Reale Mutua Torino-OraSì Ravenna, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Ravenna si è imposta nelle prime due partite e ha ora il match-point per chiudere la questione; Torino potrà invece contare sulla spinta del proprio pubblico per allungare la Serie stessa. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di giovedì 12 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) L’e come vedere inReale Mutua-OraSì, sfida valida come-3 deidideidellaA2 2021/disi è imposta nelle prime due partite e ha ora il match-point per chiudere la questione;potrà invece contare sulla spinta del proprio pubblico per allungare lastessa. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di giovedì 12 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LA ...

