Torino | il Southampton fa sul serio per Brekalo | entro domenica il riscatto

(Di giovedì 12 maggio 2022) Calciomercatoi granata dovranno esercitare ildiper difendersi dagli attacchi delLa prima stagione con la maglia deldiè stata positiva, tanto da portare su di se anche i riflettori di alcuni club di Premier League: su tutti il. Come riportato da Tuttosport, per evitare che i Saints si facciano avanti per il croato, i granata dovranno procedere con ildel calciatore dal Wolfsburgla mezzanotte di questa. L’affare da 11 milioni di euro sembra ormai concluso e mancherebbe solo l’inviato della PEC al club tedesco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

