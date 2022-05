Torino, arrestati 7 militanti del Centro sociale Askatasuna per l’assalto alla sede dell’Unione industriali (Di giovedì 12 maggio 2022) Sette fra appartenenti a collettivi studenteschi e militanti del Centro sociale Askatasuna di Torino, già finito in passato al Centro di inchieste giudiziarie per gli atti di violenza perpetrati, sono stati arrestati dalla polizia che ha notificato loro i provvedimenti cautelari per il reato, fra l’altro, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, firmati dai magistrati torinesi nell’ambito di un’articolata indagine tesa a far luce sulle responsabilità dell’assalto alla sede dell’Unione industriali del 18 febbraio scorso. Nel complesso sono 11 le misure cautelari notificate dalla Digos di Torino ad altrettante persone fra ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Sette fra appartenenti a collettivi studenteschi edeldi, già finito in passato aldi inchieste giudiziarie per gli atti di violenza perpetrati, sono statipolizia che ha notificato loro i provvedimenti cautelari per il reato, fra l’altro, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, firmati dai magistrati torinesi nell’ambito di un’articolata indagine tesa a far luce sulle responsabilità deldel 18 febbraio scorso. Nel complesso sono 11 le misure cautelari notificate dDigos diad altrettante persone fra ...

