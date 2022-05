(Di giovedì 12 maggio 2022) Lo hanno accerchiato, poi brutalmente aggredito. Calci, pugni alla testa, fino a quando uno degli aggressori non ha tirato fuori un coltello e non lo ha colpito alla coscia sinistra. Tutto questo accadeva il 23 agosto del 2020, intorno alle 3.30, a Tor, in via dell’Archeologia: vittima un cittadino tunisino di 25 anni, che dopo lericevute da quei due soggetti di cui conosceva solo il nome di battesimo, è stato anche. Giovane aggredito ea TorLa vittima ha raccontato ai Carabinieri di essere stato sì picchiato, ma anche derubato. I tre gli hanno portato via 300 euro, una catenina d’oro ed un pacchetto di sigarette. Poi, con la sua descrizione dettagliata, ha aiutato i militari, coordinati dalla Procura della Repubblica ...

Advertising

santegidionews : Con l'arte la periferia di Roma diventa centro e rinasce: l'evento della mostra DIS/Integration a Tor Bella Monaca… - santegidionews : Porte aperte e inclusione al Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca (#Roma). Fino al #29maggio la mostra DIS/INTEGRA… - CorriereCitta : Tor Bella Monaca: 25enne pestato di botte, accoltellato e rapinato - BarbonElle : Per te ho lasciato la più figa di Via della Spiga La mia bad bitch a Miami beach, l'altra tipa (quale tipa?) Che av… - ottovanz : RT @santegidionews: Festa della Pace con le bambine e i bambini ucraini. il #13maggio la periferia di Roma diventa luogo di accoglienza e i… -

... in più sedi, dal Teatro Biblioteca Quarticciolo al Teatro Villa Pamphilj, dal TeatroMonaca al Teatro del Lido di Ostia, tra spettacoli, mostre, incontri. In programma, le creazioni più ...... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN AUMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRAMONACA E TIBURTINA, POI TRA ...Lo hanno accerchiato, poi brutalmente aggredito. Calci, pugni alla testa, fino a quando uno degli aggressori non ha tirato fuori un coltello e non lo ha colpito alla coscia sinistra. Tutto questo acca ...Prende il via il 12 maggio e prosegue fino al 15 “Immagina - Festival internazionale del Teatro di figura”, in più sedi, dal Teatro Biblioteca Quarticciolo al Teatro Villa Pamphilj, dal Teatro Tor ...