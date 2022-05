Top Gun: Maverick, l’operazione nostalgia di Tom Cruise (36 anni dopo) funziona. E tra i credits musicali c’è anche Lady Gaga (Di giovedì 12 maggio 2022) Vecchi (e nuovi) nickname da jet, sensi di colpa generazionali, una tenera storia d’amore tra cinquantenni e un carico di uranio di un nemico senza nome (i russi?) da annientare rischiando la vita. Top Gun: Maverick è il sequel (promesso orami anni fa) piacevole, scattante, dal sudore estetizzante sulla fronte, della matrice cult del 1986 che ci può stare e che non farà male a nessuno. Intanto il peculiare taglio di luce molto spottoso, elevato a potenza dal Tony Scott touch dell’epoca, quello da perenne tramonto californiano che filtra tra ali di aerei e tapparelle è lo stesso di venticinque anni fa. Si dirà: certo è lo stesso centro di addestramento piloti del primo film. Ma i sequel possono pure stravolgere gli originali. E invece il film diretto da Jospeh Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer – che puntò tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Vecchi (e nuovi) nickname da jet, sensi di colpa generazionali, una tenera storia d’amore tra cinquantenni e un carico di uranio di un nemico senza nome (i russi?) daentare rischiando la vita. Top Gun:è il sequel (promesso oramifa) piacevole, scattante, dal sudore estetizzante sulla fronte, della matrice cult del 1986 che ci può stare e che non farà male a nessuno. Intanto il peculiare taglio di luce molto spottoso, elevato a potenza dal Tony Scott touch dell’epoca, quello da perenne tramonto californiano che filtra tra ali di aerei e tapparelle è lo stesso di venticinquefa. Si dirà: certo è lo stesso centro di addestramento piloti del primo film. Ma i sequel possono pure stravolgere gli originali. E invece il film diretto da Jospeh Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer – che puntò tutto ...

