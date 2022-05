“Top Gun | Maverick” | l’atteso ritorno di Tom Cruise nei panni del tenente Pete Mitchell

Advertising

XboxItalia : Attenzione, è il capitano che parla: la Top Gun: Maverick experience decollerà il 25 maggio in Microsoft Flight Sim… - zazoomblog : Perché Top Gun: Maverick potrebbe entrare nella storia del cinema - #Perché #Maverick #potrebbe #entrare - wireditalia : Niente computer grafica per simulare i voli (davvero?) e un protagonista, Tom Cruise, che ha trovato la ricetta mag… - leggoit : #Top Gun Maverick, azione e nostalgia in un ritorno che vola alto - comingsoonit : #TopGunMaverick ecco la nostra recensione del nuovo film con #TomCruise ! -

LA RECENSIONE IN BREVE Un film con Tom Cruise che è anche, inevitabilmente, un film su Tom Cruise. In termini di messa in scena: Maverick è esplosivo, e grazie all'ottimo montaggio di Eddie Hamilton non perde un briciolo di leggibilità. Il giochino di riferimenti e frecciate nei confronti del primo film funziona meglio ...Tom Cruise torna alla grandissima nei panni del personaggio che lo lanciò verso l'Olimpo, in un sequel pieno di energia e ...Tramonti infuocati, pettorali al vento, corse in moto, suggestive inquadrature in controluce, canzoni romantiche e spettacolari scene aeree. Gli ...Vecchi (e nuovi) nickname da jet, sensi di colpa generazionali, una tenera storia d’amore tra cinquantenni e un carico di uranio di un nemico senza nome (i russi) da annientare rischiando la vita. To ...