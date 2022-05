Top Gun: Maverick, la recensione: un toccante, spettacolare ritorno nella Danger Zone (Di giovedì 12 maggio 2022) La recensione di Top Gun: Maverick, ambizioso e imponente sequel della pellicola del 1986 che rese Tom Cruise una star. Un altro cerchio si chiude con la recensione di Top Gun: Maverick, film che arriva finalmente nelle sale quasi due anni dopo la data inizialmente prevista (e nella stessa occasione passa al Festival di Cannes, che lo aveva prenotato per la fantomatica edizione 2020). Arriva al cinema uno dei film-simbolo della pandemia, più volte rimandato per poter sfruttare la distribuzione convenzionale anziché ripiegare sulla soluzione provvisoria dello streaming in tempi di crisi sanitaria. Una possibilità, quest'ultima, che molti temevano dal momento che la Paramount, prima del lancio della propria piattaforma, ha venduto molti dei suoi titoli previsti per gli ultimi … Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladi Top Gun:, ambizioso e imponente sequel della pellicola del 1986 che rese Tom Cruise una star. Un altro cerchio si chiude con ladi Top Gun:, film che arriva finalmente nelle sale quasi due anni dopo la data inizialmente prevista (estessa occasione passa al Festival di Cannes, che lo aveva prenotato per la fantomatica edizione 2020). Arriva al cinema uno dei film-simbolo della pandemia, più volte rimandato per poter sfruttare la distribuzione convenzionale anziché ripiegare sulla soluzione provvisoria dello streaming in tempi di crisi sanitaria. Una possibilità, quest'ultima, che molti temevano dal momento che la Paramount, prima del lancio della propria piattaforma, ha venduto molti dei suoi titoli previsti per gli ultimi …

