Tokyo 2020: Jacobs, 'volevo medaglia ai Giochi, ho attivato mie capacità con step mentale' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Questo libo non è fatto solo per gli sportivi. Il primo percorso con Nicoletta è stato fatto per migliorare nello sport ma non solo. Mettevo tutte le problematiche sotto al tappeto. Così abbiamo iniziato a tirare fuori quello che c'era sotto il tappeto dove avevo messo tutto sin da bambino. E' stato un percorso veramente difficile, bello e intenso. Lavorare la mente è complicato, perché devi tirare fuori quello che sei tu veramente. Le Olimpiadi di Tokyo per fortuna non sono state fatte nel 2020, perché non ero pronto a livello mentale, forse non sarei mai arrivato a questi risultati". Lo ha detto il velocista azzurro Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di Tokyo, durante la presentazione del libro “Entra in gioco con la testa” di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Questo libo non è fatto solo per gli sportivi. Il primo percorso con Nicoletta è stato fatto per migliorare nello sport ma non solo. Mettevo tutte le problematiche sotto al tappeto. Così abbiamo iniziato a tirare fuori quello che c'era sotto il tappeto dove avevo messo tutto sin da bambino. E' stato un percorso veramente difficile, bello e intenso. Lavorare la mente è complicato, perché devi tirare fuori quello che sei tu veramente. Le Olimpiadi diper fortuna non sono state fatte nel, perché non ero pronto a livello, forse non sarei mai arrivato a questi risultati". Lo ha detto il velocista azzurro Marcell, campione olimpico dei 100 metri aidi, durante la presentazione del libro “Entra in gioco con la testa” di ...

