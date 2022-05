Tiro a volo, Coppa del Mondo Juniores Suhl 2022: i risultati della prima giornata di finali (Di giovedì 12 maggio 2022) Oltre al programma del Tiro a segno, a Suhl, dove è in corso la consueta tappa della Coppa del Mondo Juniores, in questo 2022, è iniziato anche il programma del Tiro a volo, con le gare individuali di trap. Ecco come sono andate le cose fra le ragazze e i ragazzi. Trap Donne Juniores A imporsi nel concorso è la bulgara Selin Ali, capace di sbriciolare nella finalissima 26 dei 35 piattelli a disposizione, precedendo l’australiana Kiara Sioux-Lin Dean, seconda a quota 25/35, e la statunitense Sydney Marie Krieger, terza a quota 17/25, e capace di anticipare, purtroppo per i colori italiani, una fallosa Marika Patera, che ha chiuso quarta a 9/15, dopo un avvio di finale molto impreciso e teso. In ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Oltre al programma dela segno, a, dove è in corso la consueta tappadel, in questo, è iniziato anche il programma del, con le gare individuali di trap. Ecco come sono andate le cose fra le ragazze e i ragazzi. Trap DonneA imporsi nel concorso è la bulgara Selin Ali, capace di sbriciolare nellassima 26 dei 35 piattelli a disposizione, precedendo l’australiana Kiara Sioux-Lin Dean, seconda a quota 25/35, e la statunitense Sydney Marie Krieger, terza a quota 17/25, e capace di anticipare, purtroppo per i colori italiani, una fallosa Marika Patera, che ha chiuso quarta a 9/15, dopo un avvio di finale molto impreciso e teso. In ...

