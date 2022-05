Terrore in Italia, l’aereo è stato colpito: “costretti ad un atterraggio d’emergenza” (Di giovedì 12 maggio 2022) La storia che stiamo per raccontarvi sembra la trama perfetta per un film: Terrore in alta quota sui cieli di Milano in queste ultime ore di oggi 12 Maggio 2022. Momenti di tensione a bordo di un volo decollato da Linate e diretto a Palermo intorno a mezzogiorno. l’aereo della compagnia Ita, ex AlItalia, era partito alle 12,16 da Milano Linate quando, dopo pochi minuti, è stato costretto a ritornare nuovamente nello scalo milanese per colpa di un guasto tecnico. Vediamo insieme cos’è accaduto all’aereo e come stanno i passeggeri.



