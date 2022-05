Terremoto Royal Family | il principe Harry è malato | il chirurgo svela le sue condizioni

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un verosconvolge lasin dalle fondamenta. Il, ecco i dettagli sulla sua salute Ancora una volta la famiglia reale è sotto i riflettori. Il motivo? Sembra che tutti siano preoccupati per lo stato di salute del. In più di un’occasione i giornali di Sussex hanno sottolineato ledelal punto da notare che questo stia vivendo una situazione impensabile. E così, più di una volta, la famiglia reale ha fatto parlare di sé. Inizialmente la protagonista era proprio Meghan Markle, donna che è stata molto chiacchierata subito dopo aver messo alla luce una nuova vita. In seguito l’attenzione si è spostata sul Duca ...