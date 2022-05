Terremoto oggi a Firenze | scossa magnitudo 3 7

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) –. Unadi3.7 è stata registrata dall’Ingv alle 23.12 nella zona di Impruneta, in provincia di. Laè stata avvertita in maniera netta nel capoluogo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkyTG24 : #Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, epicentro a Impruneta - Adnkronos : Nuova scossa di #terremoto a #Firenze. #ultimora - LapostrofoAura : @Macchessegrullo Ma io oggi sto a Roma, vi portavo al mare! E comunque terremoto batte nebbia 10 a 0. 10 a 8, va. - fran_rom_corr : RT @SkyTG24: #Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, epicentro a Impruneta - Lorecheru : RT @qn_lanazione: Terremoto, forte scossa a Firenze -

Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti che bassi di molte zone della cittàa Firenze , forte scossa di magnitudo tra 3.5 e 4 avvertita in varie province della Toscana. Continua lo sciame sismico, con la scossa registrata alle 23.12 e avvertita in tutta la provincia ...Forte scossa di terremoto nella serata odierna a Firenze. La rete dell’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo tra 3.5 e 4 alle ore 23.12 nella provincia toscana. In corso verifiche della Protezione ...Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 23:12 in provincia di Firenze. Secondo quanto spiega l'Ingv, la stima provvisoria della magnitudo è tr 3.5 e 4. Sono in corso verifiche della Prot ...