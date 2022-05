Tennis: Sinner, 'contento del match, ho saputo gestire bene una partita difficile' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Un inizio coi fiocchi, un finale complicato. Ma, alla fine, è arrivato il miglior risultato di Jannik Sinner agli Internazionali Bnl d'Italia. Jannik Sinner si mostra ai giornalisti con l'aria serena, dopo la vittoria in due set per 6-2, 7-6 (8-6) su Filip Krajinovic che lo ha promosso ai quarti di finale al Foro Italico. Un'aria serena a cui hanno fatto seguito parole altrettanto incoraggianti. Per lui e per i suoi tifosi. “Sono contento del match – ha detto Jannik – perché sapevo che sarebbe stata una partita difficile ma ho saputo gestirla bene. Per il primo set non ho niente di cui lamentarmi, così come per l'inizio del secondo. Poi ho servito meno bene e lui è rientrato, così è diventato tutto più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Un inizio coi fiocchi, un finale complicato. Ma, alla fine, è arrivato il miglior risultato di Jannikagli Internazionali Bnl d'Italia. Janniksi mostra ai giornalisti con l'aria serena, dopo la vittoria in due set per 6-2, 7-6 (8-6) su Filip Krajinovic che lo ha promosso ai quarti di finale al Foro Italico. Un'aria serena a cui hanno fatto seguito parole altrettanto incoraggianti. Per lui e per i suoi tifosi. “Sonodel– ha detto Jannik – perché sapevo che sarebbe stata unama hogestirla. Per il primo set non ho niente di cui lamentarmi, così come per l'inizio del secondo. Poi ho servito menoe lui è rientrato, così è diventato tutto più ...

Advertising

SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - SuperTennisTv : Quarta volta nei QF di un Masters 1000 ?? Prima volta agli @InteBNLdItalia ?? Jannik #Sinner si aggiudica la sfida c… - SuperTennisTv : Il Centrale è tutto per Jannik! ?? #Sinner supera Martinez per 6-4 6-3 e regala agli #IBI22 un derby italiano???? co… - OA_Sport : #TENNIS #IBI2022 Scopriamo la situazione nel ranking ATP di Jannik Sinner in relazione ai risultati di Roma - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Nuova vittoria per @jannniksin batte Krajinovic e ai quarti incontra Tsitsipas. L'altoatesino ha battuto il serbo Filip… -