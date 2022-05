Tennis: Internazionali Bnl, Tsitsipas ai quarti (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Stefanos Tsitsipas si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Il greco, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge in rimonta il russo Karen Khachanov, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3 dopo un'ora e 53 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Stefanossi qualifica aidi finale degliBnl d'Italia. Il greco, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge in rimonta il russo Karen Khachanov, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3 dopo un'ora e 53 minuti.

