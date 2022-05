Tennis: Coppa Davis, esordio azzurro il 14 settembre contro la Croazia (Di giovedì 12 maggio 2022) Londra, 12 mag. - (Adnkronos) - L'International Tennis Federation e Kosmos Tennis hanno comunicato il calendario completo della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2022. Gli incontri si disputeranno dal 13 al 18 settembre in quattro diverse città. L'Italia sarà di scena alla Unipol Arena di Bologna. Gli altri gironi si giocheranno a Glasgow (Gran Bretagna), Amburgo (Germania), e Valencia (Spagna). Il calendario prevede un solo incontro al giorno per ciascuna delle quattro sedi. L'Italia ripartirà dalla Croazia, dopo la sconfitta nei quarti a Torino, il 14 settembre. Il programma proseguirà con la sfida all'Argentina venerdì 16 e infine il match contro la Svezia domenica 18. Tutti gli incontri sono in programma alle ore 16. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Londra, 12 mag. - (Adnkronos) - L'InternationalFederation e Kosmoshanno comunicato il calendario completo della fase a gironi delleCup Finals 2022. Gli incontri si disputeranno dal 13 al 18in quattro diverse città. L'Italia sarà di scena alla Unipol Arena di Bologna. Gli altri gironi si giocheranno a Glasgow (Gran Bretagna), Amburgo (Germania), e Valencia (Spagna). Il calendario prevede un solo inal giorno per ciascuna delle quattro sedi. L'Italia ripartirà dalla, dopo la sconfitta nei quarti a Torino, il 14. Il programma proseguirà con la sfida all'Argentina venerdì 16 e infine il matchla Svezia domenica 18. Tutti gli incontri sono in programma alle ore 16.

Advertising

tcl1903 : RT @tennis_ticino: Finale della Coppa Ticino 2022 I dettagli della notizia sul nostro sito Web: - lukins82 : RT @tennis_ticino: Finale della Coppa Ticino 2022 I dettagli della notizia sul nostro sito Web: - Berardo90206887 : @RaiNews @janniksin @InteBNLdItalia @steftsitsipas Calcio no, formula 1 no, coppa Italia no, coppe europee di calcio no, tennis no. - TiroIgnorante : @lorepregliasco Abituale nei big match. Ieri poi hanno avuto la geniale idea di sovrapporsi agli Internazionali. Ti… - bigpito66 : @DonatoBdf85 Ieri sera durante la telecronaca della finale di Coppa Italia gli stava scappando una pubblicità gratu… -