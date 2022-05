Tennis, Carlos Alcaraz conferma la sua presenza all’ATP di Umago (Di giovedì 12 maggio 2022) Dove tutto è iniziato. Era il 25 luglio 2021 e lo spagnolo Carlos Alcaraz ha iniziato da quel giorno la sua incetta di successi. Sulla terra rossa di Umago (Croazia), il fenomenale iberico si impose per 6-2 6-2 contro il francese Richard Gasquet, ottenendo il primo dei suoi cinque titoli nel massimo circuito internazionale del Tennis. Ne è passata di acqua sotto i ponti in termini di qualità di gioco e non di giorni. Sì, perché neanche dopo un anno troviamo Alcaraz n.6 del mondo e tra i favoriti per vincere il prossimo Roland Garros a Parigi, ricordando il suo ultimo centro nel Masters1000 di Madrid. Settimana madrilena nella quale Carlitos ha saputo mettere in fila Rafael Nadal, Novak Djokovic e Sascha Zverev. Ecco che la sua programmazione avrebbe potuto risultare condizionata per la crescita ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Dove tutto è iniziato. Era il 25 luglio 2021 e lo spagnoloha iniziato da quel giorno la sua incetta di successi. Sulla terra rossa di(Croazia), il fenomenale iberico si impose per 6-2 6-2 contro il francese Richard Gasquet, ottenendo il primo dei suoi cinque titoli nel massimo circuito internazionale del. Ne è passata di acqua sotto i ponti in termini di qualità di gioco e non di giorni. Sì, perché neanche dopo un anno troviamon.6 del mondo e tra i favoriti per vincere il prossimo Roland Garros a Parigi, ricordando il suo ultimo centro nel Masters1000 di Madrid. Settimana madrilena nella quale Carlitos ha saputo mettere in fila Rafael Nadal, Novak Djokovic e Sascha Zverev. Ecco che la sua programmazione avrebbe potuto risultare condizionata per la crescita ...

