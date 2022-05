Tendenze acconciature primavera-estate 2022, la ponytail alta e quella bassa di Bianca Brandolini (Di giovedì 12 maggio 2022) Le acconciature di tendenza in questa primavera-estate 2022 sono tutte molto facili da portare e inoltre regalano un look molto più sbarazzino e fresco. Quindi questo è il momento ideale per scoprire tutte le ultime novità a riguardo, per essere sempre irresistibili. Tendenze acconciature primavera-estate 2022 La grande protagonista dei prossimi mesi è senza nessun dubbio la ponytail in stile Barbie. Questa pettinatura è sfoggiata con molta disinvoltura anche da Dua Lipa, Ariana Grande, JLo e Hailey Bieber. Si tratta di una coda di cavallo altissima, voluminosa e dall'allure molto glamour. L'acconciatura in questione è la più semplice da realizzare ed è diventata la più desiderata del momento e che dominerà anche i ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 12 maggio 2022) Ledi tendenza in questasono tutte molto facili da portare e inoltre regalano un look molto più sbarazzino e fresco. Quindi questo è il momento ideale per scoprire tutte le ultime novità a riguardo, per essere sempre irresistibili.La grande protagonista dei prossimi mesi è senza nessun dubbio lain stile Barbie. Questa pettinatura è sfoggiata con molta disinvoltura anche da Dua Lipa, Ariana Grande, JLo e Hailey Bieber. Si tratta di una coda di cavallo altissima, voluminosa e dall'allure molto glamour. L'acconciatura in questione è la più semplice da realizzare ed è diventata la più desiderata del momento e che dominerà anche i ...

