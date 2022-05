Svezia e Finlandia marciano a grandi passi verso l' adesione alla Nato

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - GiovaQuez : Oltre alla Finlandia, anche la Svezia è pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO e, in base al calendario parlament… - fattoquotidiano : JOHNSON SPINGE SVEZIA E FINLANDIA Helsinki e Stoccolma collaborano con gli alleati: Londra promette più truppe. Int… - ragusaibla : RT @elevisconti: Oggi la professoressa #DiCesare ha scritto che la #NATO annette la #Finlandia e la #Svezia. - AndreaT89744188 : RT @elevisconti: Oggi la professoressa #DiCesare ha scritto che la #NATO annette la #Finlandia e la #Svezia. -

Il presidente e la premier di Helsinki favorevoli ad un ingresso senza indugio, lunedì la decisione del governo di Stoccolma. Ma la Russia minaccia il taglio del gas allagià da domaniLONDRA " Oggi laha chiesto ufficialmente di aderire alla Nato . Presto lafarà altrettanto. La ragione è la guerra in Ucraina: i paesi europei che non sono ancora sotto la protezione dell'Alleanza ...A meno che i russi non decidano delle azioni completamente eclatanti (si può anche perseverare negli errori), non c’è nessuna minaccia imminente per la Svezia e per la Finlandia, anche se prendono ...Il presidente e la premier di Helsinki favorevoli ad un ingresso senza indugio, lunedì la decisione del governo di Stoccolma. Ma la Russia minaccia il taglio del gas alla Finlandia già da domani ...