“Supermodel” | le foto strepitose dei Maneskin per il lancio del nuovo singolo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ad aprile 2022 hanno fatto il loro debutto californiano al Coachella, a conferma del fatto che il loro successo non si ferma e non ha intenzione di farlo. Stiamo parlando dei Måneskin, la band capitanata da Damiano David, che grazie alla vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 ha ottenuto il riconoscimento internazionale, arrivando persino ad esibirsi sullo stesso palco di Harry Styes. Il loro tour in programma è già quasi sold out e il gruppo rock ha annunciato su Instagram l’uscita del loro prossimo, condividendo alcune nuove immagini. Vi raccomandiamo... Vulvodinia: parliamo di Giorgia Soleri e delle altre donne. Non di Damiano David La conferenza stampa congiunta alla Camera e al Senato del 3 maggio ha visto un importante traguardo per il comitato ...

cielidestate : RAGA ma dove si trova il template per fare la foto stile SUPERMODEL?? - Novella_2000 : Damiano David nudo e sui tacchi: la foto che sta facendo discutere il web - AllMusicItalia : Manca ormai pochissimo all'uscita di 'Supermodel', il nuovo singolo dei Maneskin. La band lancia nuove foto, frasi… - serenarainis : Foto di #supermodel dei #maneskin, Victoria, Damiano , Ethan e Thomas sono sempre molto glamour ???????? - martathena : ma perchè queste foto mi danno vibes del music video di recovery... cioè non è che l'hanno tolto perchè adesso quel… -

Dopo vari rumors sulla loro presenta relazione, Damiano era uscito allo scoperto postando una...Camera per la vulvodinia Damiano David nudo e in tacchi a spillo per il nuovo singolo...Il prossimo 13 maggio, infatti, verrà rilasciato su tutte le piattaforme '', il nuovo ... Victoria De Angelis nella copertina del nuovo singolo si scopre tutta: lafa rischiare l'...La foto naturalmente ha immediatamente fatto il giro del web e in molti stanno commentando l’audace look scelto da Damiano, che ancora una volta ha conquistato il cuore dei fan, e non solo. In attesa ...Esce esattamente il giorno prima della loro partecipazione, come ospiti, all'Eurovision 2022! Il 13 maggio la band romana farà uscire un nuovo singolo e lo presenteranno durante la loro ospitata al co ...