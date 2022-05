Supercoppa, nuova offerta dall’Arabia per una final four (Di giovedì 12 maggio 2022) Una nuova offerta per la Supercoppa Italiana. Come riporta Tuttosport, la Lega Serie A ha ricevuto un’offerta, per un piano quinquennale da 22 milioni a stagione, da Abu Dhabi a partire dalla stagione 2023/24, dopo la disputa dell’ultima edizione in Arabia Saudita. La proposta, illustrata ieri dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) Unaper laItaliana. Come riporta Tuttosport, la Lega Serie A ha ricevuto un’, per un piano quinquennale da 22 milioni a stagione, da Abu Dhabi a partire dalla stagione 2023/24, dopo la disputa dell’ultima edizione in Arabia Saudita. La proposta, illustrata ieri dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Supercoppa, nuova offerta dall’Arabia per una final four a partire dalla stagione 2023/24. - IlVal_79 : @diego4all @JulianRoss79 @bmark85 @AceccKramer @Stefano_Casti @gpolonijo Non ho altre aspettative oltre a una Super… - andybianco10 : @CalcioFinanza Avrebbe più senso una final four per la supercoppa europea, con una quarta coppa dopo ucl, uel e ucl… - Lex75Lex7514 : RT @luca_nacchio: Paragonare la #ConferenceLeague alla #CoppadelleCoppe è da ignoranti del calcio. La Coppa delle Coppe, ad esempio, dava a… - luca_nacchio : Paragonare la #ConferenceLeague alla #CoppadelleCoppe è da ignoranti del calcio. La Coppa delle Coppe, ad esempio,… -