Sumy | chi è il primo soldato russo processato dall’Ucraina per crimini di guerra

(Di giovedì 12 maggio 2022), nella regione dell’Ucraina unè stato catturato dopo aver ucciso un civile ed ora è finito sotto processo. Rischia l’ergastolo, non solo lui ma anche altri militari russi imprigionati., chi è In Ucraina, nel territorio diunha ucciso un civile ma non l’ha fatta franca. Infatti, la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova ha rivelato che unoltre ad essere stato catturato, si appresta a subire ilprocesso perdiin Ucraina. Il nome delè Vadim Shishimarin, membro della quarta divisione d’élite dei carri armati della guardia, accusato di aver ucciso il 28 febbraio un civile ...

Shishimarin e altri quattro militari avevano rubato un'auto per raggiungere il villaggio di Chupakhivka , nella regione di. È qui che è avvenuto il crimine di cui è accusato. Gli investigatori ...... nella regione nordorientale diil 28 febbraio scorso - si può considerare il primo processo ... Crimini di guerra e contro l'umanità,potrà processare Putin La Corte internazionale di ...Sumy, nel territorio dell'Ucraina è stato catturato ed ora rischia l'ergastolo per crimini di guerra. Sarà il primo processato.È stato avviato il primo processo per crimini di guerra contro un soldato russo da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Lo ha annunciato la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova ...