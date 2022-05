“Succube di Biden” o patriota? Il maxi sondaggio su Draghi (Di giovedì 12 maggio 2022) Pochi giorni fa, ci chiedevamo come sarebbe stato il viaggio di Mario Draghi alla Casa Bianca: l’Italia avrebbe assunto una presa di posizione netta, con il pretesto di creare un asse coordinato Roma-Parigi-Berlino, oppure sarebbe stata ancora Succube dell’America di Biden? Ecco, giunti alla conclusione del vertice a Washington, pare, ancora una volta, che l’ex governatore della Bce voglia discostarsi dalle posizioni e dai toni duri di questi due mesi dell’amministrazione democratica. Così come Macron e Scholz, anche il premier italiano ha chiesto agli Stati Uniti di dialogare con la Russia, di sedersi al tavolo della pace, di trovare una soluzione diplomatica. E ammette: “L’Europa è l’alleato degli Stati Uniti, quindi le sue visioni non sono in contrasto. Ma stanno cambiando e dobbiamo parlarne. È una riflessione preventiva, bisogna ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 12 maggio 2022) Pochi giorni fa, ci chiedevamo come sarebbe stato il viaggio di Marioalla Casa Bianca: l’Italia avrebbe assunto una presa di posizione netta, con il pretesto di creare un asse coordinato Roma-Parigi-Berlino, oppure sarebbe stata ancoradell’America di? Ecco, giunti alla conclusione del vertice a Washington, pare, ancora una volta, che l’ex governatore della Bce voglia discostarsi dalle posizioni e dai toni duri di questi due mesi dell’amministrazione democratica. Così come Macron e Scholz, anche il premier italiano ha chiesto agli Stati Uniti di dialogare con la Russia, di sedersi al tavolo della pace, di trovare una soluzione diplomatica. E ammette: “L’Europa è l’alleato degli Stati Uniti, quindi le sue visioni non sono in contrasto. Ma stanno cambiando e dobbiamo parlarne. È una riflessione preventiva, bisogna ...

