Su armi ed energia Conte aspetta Draghi al varco. Sono ancora molti i nodi da sciogliere. Il leader M5S ha chiesto al premier un nuovo chiarimento (Di giovedì 12 maggio 2022) “Si è salvato in calcio d’angolo”, mormora qualcuno. E probabilmente non c’è frase più azzeccata visti come Sono andati questi giorni. Prima le polemiche sulla posizione ritenuta troppo “sdraiata” agli Stati Uniti, dunque una conferenza stampa conclusiva (qui il video) del viaggio in Usa da parte di Mario Draghi inaspettata per quanto si è detto (leggi l’articolo), specie in riferimento alle “visioni differenti” tra Usa ed Europa, quasi a rimarcare una distanza che finora è stata poco evidente. Questo, però, non vuol dire che al rientro in Italia Draghi troverà i partiti di maggioranza pronti ad accoglierlo e ad elogiarlo. ancora molti i nodi da sciogliere. Il leader M5S Conte ha chiesto un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) “Si è salvato in calcio d’angolo”, mormora qualcuno. E probabilmente non c’è frase più azzeccata visti comeandati questi giorni. Prima le polemiche sulla posizione ritenuta troppo “sdraiata” agli Stati Uniti, dunque una conferenza stampa conclusiva (qui il video) del viaggio in Usa da parte di Mariointa per quanto si è detto (leggi l’articolo), specie in riferimento alle “visioni differenti” tra Usa ed Europa, quasi a rimarcare una distanza che finora è stata poco evidente. Questo, però, non vuol dire che al rientro in Italiatroverà i partiti di maggioranza pronti ad accoglierlo e ad elogiarlo.da. IlM5Shaun ...

Advertising

InfinitoIsacco : RT @ottobrerosa: Non ho mai visto un appecoramento a 90° del giornalismo come in questo momento. Sarà che i padroni editoriali hanno intere… - ottobrerosa : Non ho mai visto un appecoramento a 90° del giornalismo come in questo momento. Sarà che i padroni editoriali hanno… - INCAZZATA3 : RT @michele_geraci: Situazione ad oggi 1) #PNRR=Debito senza crescita = più tasse 2) Tassi ~3% = più tasse 3) #Sanzioni #petrolio e #gas… - ariolele : RT @andreasso1951: Il “PECHINESE” parla bene e razzola malissimo, non si lasceranno certo perdere l’occasione di vendere armi alla Russia i… - Elisa34012803 : RT @andreasso1951: Il “PECHINESE” parla bene e razzola malissimo, non si lasceranno certo perdere l’occasione di vendere armi alla Russia i… -