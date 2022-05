STURG | arte e musica riqualificano uno spazio di Cosenza

Advertising

Ecodellojonio

MAP MUSICAPROFUMI " PERFORMANCE MULTISENSORIALI A MILANO È alla sua prima edizione MAP - MusicaProfumi , il format innovativo realizzato dalla Società del Quartetto di Milano in ...Inoltre sarà attivato 'News ' un format social di infotainment, rigorosamente in verticale, ...fuori uso devastati dall'incuria - afferma Alfredo Granata - Le città mutano insieme all'che ... Arriva Sturg, la rigenerazione urbana e sociale attraverso le arti Tutto pronto per la performance multi-disciplinare di danza e musica classica e contemporanea, teatro, fotografia e eco-music in un esperimento di Cinema verticale in diretta a Cosenza. Lo spazio ...Fly to Stuttgart direct from the UK and explore one of Germany’s most attractive, cultured cities. Regular British Airways flights to Stuttgart help create a schedule that suits you. Stuttgart’s combi ...