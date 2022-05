Struttura Polifunzionale della Salute a Cerreto Sannita | approvato il progetto per l’eliporto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Offerta sanitaria, due le richieste di finanziamento per il PNRR per la“Maria delle Grazie”:dall’Asl ilpere l’atto di indirizzo per la riqualificazioneviabilità “Regio Tratturo e Cesine” Due richieste di finanziamento per i fondi PNRR sull’offerta sanitaria riguardano il Comune di. Vanno ad aggiungersi a quella riguardante il Piano“Nuova Sanità Territoriale”Regione Campania, che individuavanelle tre aree d’intervento nell’ambito delle “Reti di prossimità, strutture e ...