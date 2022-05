Stati generali natalità, Istat: -5 milioni abitanti nel 2050. Appelli da Papa e Mattarella (Di giovedì 12 maggio 2022) Se non verrà invertita la rotta della natalità con misure strutturali nel 2050 l'Italia avrà 5 milioni di abitanti in meno. Lo afferma il presidente dell'Istat Gian Carlo Blandiardo illustrando alcuni dati agli Stati generali della natalità. Stando ai numeri raccolti dall'istituto, nel 2050 solo poco più di una persona su due sarebbe in età da lavoro, con un 52% di persone tra i 20 e i 66 anni che dovrebbero provvedere sia alla cura e alla formazione delle persone sotto i venti anni (16%), sia alla produzione di adeguate risorse per il mantenimento e l'assistenza ai pensionati (32%). In questo quadro le nascite annue potrebbero scendere nel 2050 a 298 mila unità. "Si era detto l'obiettivo di almeno 500mila nati" ha ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 12 maggio 2022) Se non verrà invertita la rotta dellacon misure strutturali nell'Italia avrà 5diin meno. Lo afferma il presidente dell'Gian Carlo Blandiardo illustrando alcuni dati aglidella. Stando ai numeri raccolti dall'istituto, nelsolo poco più di una persona su due sarebbe in età da lavoro, con un 52% di persone tra i 20 e i 66 anni che dovrebbero provvedere sia alla cura e alla formazione delle persone sotto i venti anni (16%), sia alla produzione di adeguate risorse per il mantenimento e l'assistenza ai pensionati (32%). In questo quadro le nascite annue potrebbero scendere nela 298 mila unità. "Si era detto l'obiettivo di almeno 500mila nati" ha ...

