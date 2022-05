Stagionali | il ministro Garavaglia insiste | “Aumentare decreto flussi” Ma sui lavoratori stranieri che fuggono dall’Italia non risponde

(Di giovedì 12 maggio 2022) “Autocritica? Lasciamo perdere”. Sceglie di congedarsi così ildel Turismo, Massimo, davanti a una domanda de ilfattoquotidiano.it posta al termine dell’incontro con i giornalisti nella sede della Stampa Estera a Roma. Alera stato chiesto un commento sulle parole del presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, secondo il quale “anche ivia, corrono in Germania e perfino in Romania”, con l’Italia che rischia di “rischia di essere tagliata fuori daimigratori”.ha evitato dire, invitando a mostrare quanto detto durante l’evento. Per illeghista se abbiamo una disoccupazione vicina al 10% e ...

